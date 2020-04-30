Помпео заявил, что США не будут возвращаться к сделке с Ираном

Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду в эфире телеканала "Фокс ньюс" госсекретарь США Майкл Помпео.

"Согласно условиям ядерной сделки с Ираном в октябре 2020 года любое государство могло бы продавать обычные виды вооружений Исламской Республике Иран, - отметил он. - Вот почему мы вышли из сделки. Теперь наша задача состоит в том, чтобы не допустить продажи этого оружия. Мы работаем с нашими британскими и французскими партнерами". Как полагает Помпео, союзники Вашингтона согласны с тем, что продажа оружия Ирану недопустима. "Надеюсь, что россияне и китайцы будут смотреть на это так же", - добавил он.

"Президент [США Дональд] Трамп намерен использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы у иранцев не стало больше обычных видов вооружений", - заверил Помпео. Он подчеркнул, что США намерены в первую очередь действовать по линии ООН и в сфере дипломатии. "Я убежден, что мы сможем добиться этого. Речь не идет о том, чтобы вернуться в СВПД. У нас нет таких намерений", - отметил госсекретарь.

В воскресенье газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Советом Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана на основании положения СВПД. МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речь о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН не стоит.