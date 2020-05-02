Помпео назвал срок получения образца коронавируса из Китая
Образец коронавируса от Китая США получили только пару дней назад. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как заявил Помпео в "Шоу Бака Секстона", Китай заявлял о прозрачности своих действий, но затягивал с передачей образца.
"Как минимум день или два назад у нас до сих пор на самом деле не было образца вируса. Мы все еще работали над тем, чтобы понять, насколько велик размах угрозы", -сказал госсекретарь США.
Помпео также еще раз подчеркнул, что Китай отказывается допустить в страну иностранных специалистов.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.