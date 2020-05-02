Число зараженных коронавирусом на борту эсминца ВМС США увеличилось до 95

Более 95 человек, находящихся на борту эсминца ВМС США Kidd, заражены новым коронавирусом, что составляет почти 30% от общего числа членов экипажа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил телеканал CNN.

24 апреля CNN со ссылкой на представителей Пентагона информировал о 18 подтвержденных случаях инфицирования на борту эсминца.

По данным источников телеканала, в настоящее время корабль находится в порту Сан-Диего.

Эсминец Kidd задействован в антинаркотической операции, которую США проводят в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. На борту эсминца находятся около 330 человек. Военный, который был первым, у кого диагностировали заражение коронавирусом, доставлен в город Сан-Антонио (штат Техас) и госпитализирован.

В конце марта вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована на борту американского авианосца Theodore Roosevelt, заразились 840 человек. По последним данным, 88 военных вылечены, один умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.