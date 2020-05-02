Звезда "Матрицы" и "Клана Сопрано" попал под машину в США

В США был сбит автомобилем и попал в больницу актер Джо Пантолиано, известный зрителям по участию в фильмах серии "Матрица" и сериале "Клан Сопрано". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает портал TMZ.

Как рассказала жена актера, инцидент произошел во время семейной прогулки. С расположенной рядом трассы вылетел автомобиль Porsche и врезался в Пантолиано. Затем этот автомобиль протаранил еще один автомобиль.

Актер при ударе отлетел на несколько метров и ударился о деревянный забор. Мужчину госпитализировали с ранениями головы, ноги и плеча. В госпитале он останется до тех пор, пока не будут получены результаты томографии.

Джо Пантолиано в первой части "Матрицы" исполнил роль предателя Сайфера. В 2003 году он был удостоин премии "Эмми" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в сериале "Клан Сопрано".