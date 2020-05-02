Трамп выдвинул своего спецпосланника на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

США 2 мая 2020 07:13 (UTC+04:00)
Трамп выдвинул своего спецпосланника на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своего спецпредставителя по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли одновременно на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении пресс-службы Белого дома.

Таким образом, Биллингсли будет совмещать два поста. Назначение спецпредставителем он получил менее месяца назад - 10 апреля.

До этого Биллингсли занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма. В прошлом он работал в Госдепартаменте США, Пентагоне, структурах НАТО, аппарате комитета по иностранным делам Сената Конгресса и частном секторе.

Как писала в феврале газета Politico, Трамп занимался поисками спецпосланника для переговоров с Россией по контролю над вооружениями. Утверждалось, что главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с Москвой, однако Трамп якобы мог настоять, чтобы спецпредставитель также занялся вовлечением в процесс разоружения Китая.

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