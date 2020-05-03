Власти США могут выделить бизнесу дополнительную помощь из-за пандемии

США 3 мая 2020 18:54 (UTC+04:00)
Власти США могут выделить бизнесу дополнительную помощь из-за пандемии

Администрация США в условиях пандемии коронавируса может выделить дополнительную финансовую помощь представителям малого бизнеса и местным властям. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала СNN глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы не хотел слишком забегать вперед. Вполне возможно, что будет новый законопроект. Сейчас пока взята пауза. Как вы знаете, мы предоставили помощь со стороны федеральных властей в размере $3 трлн из бюджетных средств", - сказал советник президента США Дональда Трампа. По словам Кадлоу, в рамках программ Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей в стране функции Центробанка, также выделяют более $4 трлн. Как отметил советник американского лидера, примерно 175 млн американцев уже "получили федеральную помощь в том или ином виде".

Кадлоу констатировал, что в настоящее время в администрации проводят межведомственные консультации по вопросам, касающимся возможного выделения дополнительных средств, в том числе властям штатов и малому бизнесу. Эту тему также обсуждают с американскими законодателями. "В течение пары недель мы поймем, что нужно сделать", - добавил советник президента США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,3 тыс. человек.

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