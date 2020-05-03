Госдеп США заявил об искусственном происхождении коронавируса

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что в Вашингтоне имеют достаточно данных, указывающих на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Об искусственном происхождении вируса он заявил в интервью ABC News, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Есть большое количество доказательство, что вирус начал распространяться из лаборатории в Ухане. Лучшие эксперты мира до сих пор считают, что вирус был создан человеком, и у меня нет никаких причин не верить этому на данный момент», - заявил Помпео.

Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро ее остановить. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственнно. Дональд Трамп на схожий вопрос лишь сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.