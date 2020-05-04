Трамп считает, что вакцину от коронавируса создадут в США до конца года

Специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года", - сказал американский лидер. "Мы активно работаем над этим", - заверил Трамп.

В субботу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать вакцину от коронавируса к январю 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,5 тыс. человек.