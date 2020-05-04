Гутерриш считает, что память о Победе должна помочь сохранить ключевые принципы ООН

Память о победе над нацизмом должна способствовать приверженности мирового сообщества принципам равноправия и уважения интересов всех стран. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, передает Trend.

"Я хочу сказать, что сейчас очень важно, чтобы память о той Великой Победе помогла всем нам и в дальнейшем оставаться приверженными тем ценностям, которые объединяют всех нас, ценностям, пропагандируемым ООН, - это достижение всеобщего мира, уважение интересов всех граждан и всех государств, всеобщее равенство и уважение прав каждого человека на Земле", - подчеркнул Гутерриш.

ООН была создана в целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. Она призвана быть центром согласования действий наций в достижении общих целей. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Сегодня ее членами являются 193 государства.

Основы деятельности и структура организации разрабатывались в годы Второй мировой войны участниками антигитлеровской коалиции.