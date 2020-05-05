Пелоси раскритиковала запрет Белого дома на дачу показаний членами спецгруппы по COVID-19

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила несогласие с запретом Белого дома на дачу показаний членами спецгруппы по борьбе с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление она сделала в понедельник вечером в эфире телекомпании СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спикеру нижней палаты законодательного органа был задан вопрос относительно того, как она расценивает решение американской администрации запретить членам своей специальной группы по борьбе с распространением в США коронавируса давать показания Конгрессу. "Дело в том, что нам нужно распределять ресурсы [на борьбу с распространением инфекции]. В связи с этим любой законопроект о выделении средств должен брать начало в Палате представителей, и нам попросту необходима информация, чтобы работать над ним", - указала Пелоси, подчеркнув, что запрет на дачу показаний, по ее мнению, затруднит работу законодателей в рамках борьбы с распространением вируса.

Ранее сообщалось, что этот запрет будет действовать по меньшей мере в течение мая. Согласно информации газеты The Hill, его введение обусловлено необходимостью "в этой беспрецедентной ситуации <...> посвятить все силы борьбе с коронавирусом".