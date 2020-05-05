Число умерших из-за коронавируса в США превысило 70 тыс.

Число умерших в США вследствие заражения новым коронавирусом превысило 70 тысяч.

Такую информацию приводит во вторник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 1 192 119 млн человек, умерли 70 115 человек, выздоровели свыше 187 тыс. человек.