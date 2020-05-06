Дональд Трамп: группа по борьбе с коронавирусом продолжит работу, но сосредоточится на экономике

Межведомственная рабочая группа, созданная ранее Белым домом в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в США, продолжит свою работу, однако сосредоточится на безопасности, возобновлении экономической деятельности в стране и создании вакцины от COVID-19. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в среду в своем "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рабочая группа по борьбе с коронавирусом, возглавляемая вице-президентом Майклом Пенсом, проделала фантастическую работу <...>. В связи с этим успехом рабочая группа в течение неопределенного времени будет продолжать [работу], сосредоточившись на безопасности и открытии нашей страны снова. В зависимости от обстоятельств мы можем добавить или исключить [из нее некоторых] людей. Рабочая группа также будет сосредоточена на вакцинах и лечении", - написал глава вашингтонской администрации.

Во вторник Трамп заявлял, что группа, о создании которой было объявлено в конце января, прекратит свою работу, на замену ей придет другая группа, которая сосредоточится на восстановлении экономики страны. Он отметил, что в новую группу точно перейдут координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщала, что группа будет расформирована в рамках первого этапа постепенной отмены ограничительных мер в США, после завершения которого основное внимание будет сосредоточено на разработке вакцины, обследовании и лечении пациентов с коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, к настоящему моменту в США коронавирусная инфекция диагностирована почти у 1,2 млн человек, умерли свыше 71 тыс. человек.