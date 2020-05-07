Трамп пообещал через одну-две недели рассказать, выполняет ли Китай торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп через одну-две недели сделает заявление о том, выполняет ли Китай первую фазу торгового соглашения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я смогу объявить об этом через неделю или две", - сказал Трамп в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.