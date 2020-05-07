Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по применению силы против Ирана
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС
"Сегодня я наложил вето на резолюцию, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана", - отмечается в документе.
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