Трамп заявил, что не верит статистике по коронавирусу в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет статистике заражений коронавирусом стране, но не считает достоверными данные по Китаю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, данные по США такие, какие они есть. Приблизительно 70 тыс. [человек умерли], - сказал Трамп в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. - Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 71,5 тыс. человек. В КНР зафиксировано более 82,8 тыс. случаев. Число летальных исходов более 4,6 тыс. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.