Трамп объявил о выдвижении кандидатуры на пост посла в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Джеймса Стори на должность американского посла в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть следующее лицо на ключевой пост в своей администрации: Джеймса Стори из штата Южная Каролина на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Боливарианской республике Венесуэла", - сообщается в документе.
Стори в настоящее время является временным поверенным в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии. Ранее он занимал должность временного поверенного в делах США в Венесуэле.
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