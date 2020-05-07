Помпео заявил, что США и КНР поддерживают постоянные контакты в условиях пандемии

Американская администрация поддерживает постоянные контакты с китайской стороной в условиях пандемии нового коронавируса. С таким заявлением выступил в среду госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помпео в очередной раз заявил о том, что Вашингтон до сих пор не получил от китайских властей информации о начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. "Мы продолжаем настаивать на том, чтобы китайское правительство передало образцы [вируса], чтобы западным [экспертам] был обеспечен доступ в эти лаборатории, - подчеркнул госсекретарь. - Нам по-прежнему необходима информация не только для того, чтобы работать в условиях данного кризиса, но и затем, чтобы сделать все от нас зависящее для того, чтобы нечто подобное не повторилось".

На вопрос ведущего о том, поддерживают ли представители американской администрации контакты с китайскими коллегами, Помпео ответил утвердительно. "Да, мы ведем постоянные переговоры, призывая их сделать то, о чем я сейчас сказал", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.