США продлят на 120 дней разрешение Ираку на импорт электроэнергии из Ирана

Соединенные Штаты приветствуют новое правительство назначенного премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и в знак поддержки продлевают на 120 дней разрешение на импорт электроэнергии из Ирана. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента заявлении по итогам телефонного разговора госсекретаря Майкла Помпео с аль-Казыми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Помпео приветствовал новое правительство премьер-министра аль-Казыми, которому выразил доверие Совет представителей. Они обсудили срочную и тяжелую работу, которая предстоит правительству Ирака в сфере осуществления реформ, борьбы с COVID-19 и с коррупцией", - отмечается в документе.

"В поддержку нового правительства Соединенные Штаты дадут 120-дневное разрешение на покупку электроэнергии в качестве отражения нашего желания помочь создать подходящие условия для успеха", - подчеркивается в заявлении.

27 апреля США объявляли, что продлят на 30 дней (до 26 мая) для Ирака исключение из-под действия санкций для покупки у Ирана энергоносителей. В декабре 2018 года и в марте 2019 года США уже принимали решение на 90 дней вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана. Летом прошлого года этот срок был продлен еще на 120 дней.

Иракское правительство неоднократно заявляло, что у Багдада пока "нет альтернативы для замены импорта газа из Ирана". Такое положение объясняется тем, что Ирак в значительной степени зависит от поставок иранского газа как источника питания для своей энергосистемы. Ирак вырабатывает 14 тыс. мегаватт посредством национальной электроэнергетической системы, а дополнительные 4 тыс. мегаватт вырабатываются благодаря импорту газа и электроэнергии.

Президент Ирака Бархам Салех 9 апреля поручил начальнику иракской разведки Мустафе аль-Казыми сформировать новый кабинет министров. 7 мая Совет представителей (парламент) Ирака выразил доверие правительству аль-Казыми и одобрил его программу. В ходе вечернего заседания Мустафа аль-Казыми, ранее возглавлявший иракскую разведку, принес парламенту присягу в качестве главы правительства.