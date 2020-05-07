ABC: в Нью-Йорке более 40 полицейских умерли из-за коронавируса

Свыше 40 сотрудников полиции умерли в Нью-Йорке из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сказал шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания ABC.

"На фоне продолжающейся борьбы с распространением коронавируса я сообщаю трагические новости. На сегодняшний день мы лишились еще троих наших сотрудников", - указал Ши в Twitter. Таким образом, по подсчетам ABC, общее число жертв коронавируса в рядах служителей порядка в крупнейшем американском мегаполисе достигло 41 с начала пандемии.

Всего, как отмечает телекомпания, инфицированы 5,3 тыс. полицейских и сотрудников отделений из числа гражданских лиц. Выздоровели 4 779 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,22 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 73 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где на 323 тыс. зараженных приходится более 25 тыс. летальных исходов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.