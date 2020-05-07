В ООН прогнозируют рост бедности в мире среди работников неформального сектора

Международная организация труда (МОТ), являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала страны оказать поддержку работникам неформального сектора экономики, потерявшим заработок из-за пандемии коронавируса. В распространенном в четверг докладе она предупредила, что уровень бедности среди тех, кто занят в этом секторе, может существенно вырасти: на 56% в странах с низкими доходами на душу населения, на 52% - с высокими и на 21% - со средними, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркивают эксперты, в мире "1,6 млрд из 2 млрд работников неформальной экономики затронуты мерами изоляции и сдерживания [распространения коронавируса]". При этом "большинство из них заняты в сферах, которые наиболее сильно пострадали, или в небольших структурах, наиболее уязвимых перед потрясениями". Это, в частности, услуги в сфере предоставления жилья, питания, оптовой и розничной торговли. К этой же категории относятся более 500 млн фермеров, производящих продукцию для городских рынков. По оценкам МОТ, в странах Латинской Америки меры по изоляции затронули 89% работников неформального сектора. В Африке этот показатель составляет 83%, в Азии и Тихоокеанском регионе - 73%, в Европе и Центральной Азии - 64%.

Поскольку работники неформального сектора нуждаются в заработке, чтобы кормить свои семьи, карантинные меры в ряде стран "не могут быть успешно осуществлены", считают авторы доклада. По их словам, это обстоятельство "ставит под угрозу усилия правительств по защите населения от пандемии и может стать источником социальной напряженности в странах с большими неформальными экономиками". Работники неформального сектора оказались перед дилеммой: умереть от коронавируса или голода, констатируют в МОТ. Для 67 млн работников по дому, 75% из которых наняты неофициально, "безработица представляет такую же угрозу, как и сам вирус".

МОТ призвала государства обеспечить доступ работников неформального сектора к здравоохранению, предоставить финансовую и продовольственную помощь нуждающимся, не допустить разрушения экономических структур, которые дают заработок занятым в этом секторе.