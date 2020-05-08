Дональд Трамп заявил, что скоро решит, будут ли США далее финансировать ВОЗ
Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно того, будет ли американская сторона далее предоставлять средства на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Говоря о ВОЗ, он отметил: "Как вы знаете, мы платим им почти $500 млн в год. Скоро я сделаю заявление на этот счет". Он также выступил с утверждением, что организация стала "марионеткой Китая". Трамп констатировал, что США ранее приостановили финансирование ВОЗ. "Я приму решение очень скоро", - добавил он.
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