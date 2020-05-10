Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус

Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает CNN.

По его мнению, ответ Белого дома на угрозу коронавируса был абсолютно хаотичной катастрофой. Обама раскритиковал решения администрации президента, добавив, что реакция на вспышку COVID-19 послужила критическим напоминанием о необходимости сильного государственного руководства во время глобального кризиса.

«Вот, что происходит, когда мышление "что в этом есть для меня" и "к черту всех остальных" введено в действие в нашем правительстве», — заявил бывший американский лидер.

Как отмечает собеседник телеканала, данные высказывания призваны побудить к активному участию сотрудников бывшей администрации Обамы в предвыборной кампании Джо Байдена, главного кандидата от Демократической партии США на выборах президента в 2020 году.

По данным на 10 мая, в мире более 3,99 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 276 тысяч скончались, более 1,34 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Россия. При этом в США инфицировано более 1,3 миллиона человек, 78 тысяч граждан скончались.