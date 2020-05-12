В США более 80 тыс. человек умерли из-за коронавируса

Более 80 тыс. человек умерли в США вследствие заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в США количество случаев заражения превысило 1,34 млн, 80 087 инфицированных умерли. Выздоровели 216 169 человек.

Президент США Дональд Трамп 8 мая допустил возможность того, что в стране общее число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысит 95 тыс.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли.