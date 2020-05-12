В США провели более 9 млн тестов на коронавирус

Врачи в США провели уже более 9 млн тестов на коронавирус COVID-19, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы провели уже более 9 млн тестов", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп пояснил, что США делают по 300 тыс. тестов в сутки, причём это число будет в дальнейшем ещё увеличиваться.

"На этой неделе мы преодолеем отметку в 10 млн тестов", - добавил он, заверив, что никто в мире не проверяет столь же активно население на коронавирус.