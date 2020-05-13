В США импортируют контрафактные маски N95

Медицинские респираторные маски N95, партия которых была доставлена в марте в международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния), являются контрафактными. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник информационное агентство Associated Press (АР) по итогам своего журналистского расследования.

Согласно ему, эти маски были упакованы в коробки синего и желтого цветов, на которых фигурировал штемпель, подтверждающий наличие у товара американского сертификата годности для использования медработниками. Маски были снабжены ушными петлями, а не, как положено, эластичными петлями, которые крепятся на затылке. Петли были прикреплены к ткани клеем, а не нитками.

АР ознакомилось с накладными документами, провело беседы с десятком покупателей, посредников и дистрибьюторов и заключило, что партия могла быть изготовлена на предприятии китайской компании Shanghai Dasheng. Компания не ответила на запросы американского агентства по поводу контрафактной продукции. АР не может подтвердить, что эта компания занимается выпуском контрафактных масок. Не исключено, что этим занимается кто-то еще, используя сертификационные номера Shanghai Dasheng без ее разрешения.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили агентству, что поднимали вопрос аутентичности продукции в диалоге с Shanghai Dasheng. Официальный представитель ЦКПЗ Кэти Шахан заверила, что маски N95 с ушными петлями являются контрафактом. АР признает, что Shanghai Dasheng является одним из крупнейших в мире производителей настоящих качественных масок N95 и всегда отличалась высоким качеством продукции.

Согласно публикации, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в марте ввиду острой нехватки средств индивидуальной защиты снизило требования к медицинским маскам, признав респираторы с ушными петлями годными при уходе за больными c вызываемым коронавирусом заболеванием. Однако 7 мая управление ввело запрет на импорт масок 65 китайских производителей. В списке легальных импортеров данной продукции остались 14 компаний, включая Shanghai Dasheng, пишет AP.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 82 105 человек.