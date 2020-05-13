Число жертв коронавируса в США может достичь 147 тыс.

Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может достичь 147 тыс. человек к 4 августа. С таким прогнозом выступил во вторник в эфире телекомпании CNN директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мурри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он изложил модель развития ситуации с коронавирусом в США, скорректированную с учетом постепенной отмены эпидемиологических мер в различных штатах. Более ранний прогноз предполагал, что количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, будет на 10 тыс. случаев меньше. "Когда мы начинали формировать прогнозы, то исходили из того, что все штаты последуют модели Новой Зеландии. В этой стране требование соблюдать безопасную дистанцию оставалось в силе до тех пор, пока передача вируса не достигла очень низкого уровня", - пояснил он.

"Мы [США] поступаем иначе. Мы спешим смягчить социальное дистанцирование. Люди воспринимают это определенным образом и выходят на улицу. Я считаю, что показатели [заражения и летальных исходов] будут возрастать, если люди не начнут вести себя осторожнее и носить маски, если мы не будем наращивать возможности проведения тестов, выявления и изоляции источников", - заметил Кристофер Мурри.

Реальное число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может превышать официальную статистику. Такое мнение выразил во вторник директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 82 246 человек.