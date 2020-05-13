Майкл Помпео прибыл в Израиль
Госсекретарь США Майкл Помпео в среду утром прибыл в Израиль. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Рад быть в Израиле для координации действий с [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху и [спикером Кнессета (парламента) Бени] Ганцем для борьбы с двумя ключевыми угрозами, а именно с коронавирусом. Израиль и США будут бороться с этими вызовами плечом к плечу", - отметил Помпео.
Как указывает Agence France-Presse, Помпео приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Это его первая иностранная поездка почти за два месяца. Ожидается, что он проведет две отдельные встречи с Нетаньяху и Ганцем в Иерусалиме.
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