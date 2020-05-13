Tesla возобновляет работу завода по производству батарей для электрокаров в Неваде

Американская автомобильная компания Tesla приняла решение возобновить работу завода по производству батарей для электромобилей в штате Невада, ранее временного закрывшегося из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщил новостной портал The Verge, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, руководитель отдела по персоналу в Северной Америке Tesla Валери Уоркмэн разослала сотрудникам письмо, в котором оповестила их "о возвращении к производству". "Мы разработали детальную программу выхода на работу, которая позволит вам чувствовать себя в безопасности на рабочем месте", - отмечается. Компания предоставит сотрудникам средства защиты, а также запустит дополнительные автобусы для доставки их до рабочего места с соблюдением социальной дистанции.

В письме говорится, что те сотрудники, которые опасаются возвращаться на работу из-за возможности заразиться коронавирусом, могут оставаться дома, однако они более не смогут рассчитывать на получение пособия.

Власти округа Стори, где расположен завод, пока не комментировали решение Tesla. Ранее губернатор Невады Стив Сисолак объявил об ослаблении карантинных мер в штате и возобновлении деятельности ряда предприятий.

11 мая глава Tesla Илон Маск объявил о намерении открыть завод компании во Фримонте (штат Калифорния), несмотря на связанный с пандемией запрет администрации округа Аламида, на территории которого находится город. Бизнесмен уточнил, что местные власти разрешили возобновить производство ряду других производителей автомобилей, но только не Tesla. По его утверждению, руководство штата не возражало против скорого открытия завода, однако запрет на это наложил представитель округа.

В связи с этим Маск подал судебный иск к властям Аламиды с требованием отменить ограничения в отношении завода. Глава корпорации также отметил в Twitter, что может перенести производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты, к примеру в Техас или Неваду.