Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел законопроект о введении санкций в отношении Китая из-за коронавируса, однако планирует его изучить, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о законопроекте, внесенном ранее в Сенат Конгресса США республиканцем Линдси Грэмом. Инициатива предполагает возможность введения санкций против КНР, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа.

В среду во время встречи Трампа с губернаторами штатов Колорадо и Северная Дакота в Белом доме журналисты спросили у американского президента, подпишет ли он этот законопроект в случае его одобрения Конгрессом США. "Я уважаю Линдси Грэма. <...> Без сомнений, я изучу его [законопроект], пока что я его не видел", - ответил на это глава вашингтонской администрации.