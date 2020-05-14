Дональд Трамп намерен задействовать военных в распространении вакцины от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп намерен задействовать военнослужащих в распространении вакцины от коронавируса в США. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Для распространения вакцины потребуется масштабная операция, - отметил он. - Сейчас мы мобилизуем военных с тем, чтобы к концу года мы смогли очень быстро предоставить эту вакцину большому числу людей".
В начале мая Трамп заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года.
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