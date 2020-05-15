Трамп выделил почти $4 млрд на поддержку транспортной системы Нью-Йорка

Администрация президента США Дональда Трампа выделила $3,9 млрд на поддержку оператора общественного транспорта Нью-Йорка. Об этом заявил в четверг губернатор этого штата Эндрю Куомо, выступая на ежедневной пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы разговаривали по поводу финансовой поддержи штатов с Дональдом Трампом. Он прислушался ко мне", - указал Куомо. "Я попросил его о выделении определенных средств и он [согласился] выделить $3,9 млрд на поддержку MTA (оператор общественного транспорта Нью-Йорка, прим. ТАСС) <...>", - указал губернатор.

По его словам, средства уже поступили в казну штата. Ранее губернатор Нью-Йорка отмечал, что нагрузка на общественный транспорт одноименного крупнейшего мегаполиса города США из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, снизилась на 92%.

За минувшие сутки, указал Куомо, на территории штата от вызываемого новым коронавирусом заболевания скончались 157 человек. Таким образом, суточная смертность от COVID-19 продолжает постепенно снижаться. К настоящему моменту, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Нью-Йорке заражены более 330 тыс. человек, умерли свыше 27,6 тыс. В США зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 85 тыс. человек.