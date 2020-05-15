США начнут производство 21 вертолета MH-60R для Индии

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin ("Локхид Мартин") получила контракт Министерства обороны США на производство и поставку 21 морского вертолета MH-60R Seahawk ("Сихоук") для вооруженных сил Индии. Об этом говорится в сообщении Пентагона, распространенном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С компанией Lockheed Martin подписано дополнительное соглашение на сумму 904,8 млн долларов к ранее заключенному контракту. Оно предполагает поставку трех вертолетов MH-60R Seahawk в интересах Военно-морских сил США и 21 MH-60R в интересах правительства Индии", - проинформировали в Минобороны.

Предполагается, работы в рамках дополнительного соглашения будут выполнены к сентябрю 2024 года. С целью закупки вертолетов для ВМС США будет выделено 113,1 млн долларов, а для Индии - 791,7 млн долларов, говорится в сообщении. Таким образом, один MH-60R обойдется Нью-Дели в 37,7 млн долларов.

Закупки вертолетов Seahawk для Индии будут выполняться через американскую программу зарубежных поставок военной продукции FMS (Foreign Military Sales).

В феврале текущего года президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Индию сообщил, что Вашингтон и Нью-Дели заключили сделку на поставку оборонной продукции на сумму в 3 млрд долларов, которая включала боевые вертолеты AH-64E Apache ("Апач") и морские MH-60R. По данным индийских СМИ, предполагается приобретение 24 единиц Seahawk.