Губернатор штата Нью-Йорк рассказал о снижении прироста смертей из-за COVID-19

В штате Нью-Йорк за сутками жертвами нового типа коронавируса COVID-19 стали 157 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает CNBC.

Губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что число госпитализированных, а также подключенных к аппарату ИВЛ за сутки снижается.

Он добавил, что по приросту летальных исходов штат возвращается к показателям 27 марта.

Куомо также привел данные изменения эпидемиологической ситуации в штате, согласно которым днем ранее, 13 мая, жертвами коронавирусной инфекции стали 166 человек. При этом общее число летальных исходов за время пандемии в штате Нью-Йорк составило 22 170 умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.