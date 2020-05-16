Трамп пообещал помогать другим странам в распространении вакцины от коронавируса

Соединенные Штаты будут помогать другим странам в распространении вакцины от нового коронавируса, если те разработают ее раньше, чем американские ученые. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Мы работаем над этим вопросом [разработки вакцины] с людьми из-за границы. Мы хотим найти решение. Мы знаем, на каком уровне сейчас находятся остальные страны. Мы будем очень рады, если они смогут ее разработать. Мы поможем им с распространением. Мы поможем им в этом всеми возможными способами. Мы не самолюбивы, когда об этом заходит речь", - отметил глава государства.

Отвечая на вопрос, будет ли остальным странам предоставлена по доступным ценам вакцина, которую США собираются разработать, американский лидер ответил: "Я считаю, что это возможно". "Люди хотят найти ответ, а не прибыль", - добавил Трамп.

Программа разработки вакцины

Глава вашингтонской администрации также назначил руководителей госпрограммы ускоренной разработки вакцины от коронавируса, которая носит название "Операция невероятная скорость".

Правительственной программой будут заниматься бывший руководитель департамента по разработке вакцин британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline ("Глаксосмитклайн") Монсефа Слауи и генерал Густав Перна. Слауи возглавит команду ученых в рамках программы, а Перна займется вопросами логистики.

"Я думаю, что мы достигнем очень быстро отличных результатов", - добавил глава государства, который в очередной раз выразил уверенность в том, что США удастся разработать вакцину до конца года. Он рассказал, что США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса в рамках правительственной программы. Все они получают финансирование из бюджета. После разработки вакцины ее распространением по стране займутся военные. "Разработка вакцины - огромная работа. Мы мобилизуем сейчас наших военных, чтобы в конце года мы смогли бы раздать ее [вакцину] многим людям очень и очень быстро", - подчеркнул американский лидер.

Президент в очередной раз подверг критике Китай в связи с распространением по всему миру заболевания. "Оно появилось в Китае, его следовало остановить в Китае. 186 стран пострадали. Россия и Франция сильно пострадали", - заключил Трамп.

Протесты дальнобойщиков

Во время выступления Трампа рядом с Белым домом проводили протестную акцию водители грузовиков, требующие повышения зарплаты. Несколько грузовиков сигналили на протяжении всей речи президента и последующей беседы с журналистами. Трамп назвал это "сигналами любви". "Вы слышите с улицы этот прекрасный звук? Это водители грузовиков, которые с нами всю дорогу. Они протестуют в поддержку президента Трампа, а не против", - сказал глава государства.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 1,43 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 86,8 тыс. человек.