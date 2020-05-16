Трамп уволил генерального инспектора госдепартамента

Президент США Дональд Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило Politico.

Трамп заявил, отмечает издание, что "больше не доверяет" Линику и обещает прислать на утверждение в Сенат кандидатуру, которая пользуется доверием со стороны президента и "отвечает соответствующим требованиям".

Представитель госдепа сказал, что Стивен Акард, бывший кадровый сотрудник дипломатической службы, "теперь будет руководить канцелярией генерального инспектора в государственном департаменте" в качестве исполняющего обязанности.

Пелоси заявила, что этот шаг Трампа является "возмездием", и направлен против "патриотически настроенных государственных служащих, которым поручено осуществлять надзор от имени американского народа".

"Генеральный инспектор Линик был наказан за то, что честно выполнил свой долг по защите Конституции и нашей национальной безопасности, как того требует закон и присяга", - подчеркивается в распространенном заявлении спикера.

По информации Politico, Линик инициировал расследование в отношении предполагаемых злоупотребления госсекретаря Майка Помпео своим служебным положением в личных целях.