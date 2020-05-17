Посол США предложил разместить в Польше ядерное оружие

Американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить ядерное оружие США на своей территории. Соответствующее заявление она сделала в своем микроблоге в Twitter, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь", - сказано в посте.

Позднее она подтвердила свое высказывание в комментарии изданию Fakt. По мнению Мосбахер, главной угрозой для Европы является "российский ядерный арсенал".

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков в ответ на это предложил американской и польской сторонам вспомнить об истории Карибского кризиса 1962 года. Тогда размещение советских ядерных ракет на Кубе привело к одному из самых опасных обострений отношений между США и Советским Союзом за годы холодной войны. Он считает, что разместить такое оружие в Польше – значит, довести ситуацию до такого же кризиса.