Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 млн
Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 1,5 млн, умерли более 90 тыс. человек.
Такую информацию опубликовал в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 1 500 753 человек, количество летальных исходов из-за вызываемых им осложнений составляет 90 312.
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