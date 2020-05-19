Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 млн

Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 1,5 млн, умерли более 90 тыс. человек.

Такую информацию опубликовал в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 1 500 753 человек, количество летальных исходов из-за вызываемых им осложнений составляет 90 312.