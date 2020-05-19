Помпео в разговоре с Чавушоглу поблагодарил Турцию за помощь США в борьбе с пандемией

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу поблагодарил Анкару за помощь в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, в том числе возвращение турецких и американских граждан в родные страны, взаимодействие в обеспечении цепей поставок, а также усилия НАТО в борьбе с пандемией. Госсекретарь Помпео поблагодарил Турцию за щедрую передачу средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели состояние двусторонних отношений, затронув, в частности, вопросы, связанные с экономикой и безопасностью.