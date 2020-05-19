В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным данным, участники клинических испытаний были разделены на несколько групп и получали разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую дозу вакцины, антитела выработались примерно в том же количестве, которое наблюдается у людей, переболевших COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). При этом у тех, кто получал большую дозу, антител в организме к окончанию испытаний было выявлено намного больше, чем у пациентов с коронавирусом после излечения.

Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон). Они проводились совместно компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США. В испытаниях приняли участие 45 человек. "Команда Moderna в ускоренном темпе работает над тем, чтобы приступить в июле к третьему этапу испытаний вакцины и в случае его успеха подать заявку на лицензирование препарата", - указал глава компании Стефан Бансель.