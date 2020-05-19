США и Канада продлили соглашение о закрытии границ до 21 июня, заявил канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Associated Press.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп также подтвердил продление соглашения и выразил надежду на его скорую отмену.

18 мая граница между Соединенными Штатами и Канадой была закрыта для поездок, которые не являются необходимыми, из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.