В ВОЗ пообещали ответить на ультиматум Трампа

Официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявила, что в организации намерены ответить на ультиматум президента США Дональда Трампа. Ее слова приводит НСН, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Шаиб ответила, что видела письмо главы Белого дома, однако пока никак не может отреагировать на него. По ее словам, сейчас у ВОЗ проходит подготовка повестки для проходящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Напомним, что ранее Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нем президент США требует от ВОЗ “предпринять значимые существенные улучшения”, среди которых — “проявление независимости от Китая”.

Если организация в течение 30 дней не осуществит значительных улучшений, Трамп намерен сделать временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотреть членство в организации.