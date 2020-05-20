В США разбился истребитель

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. Об этом в среду сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США, в составе которого находился самолет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Истребитель F-35A 58-й истребительной авиационной эскадрильи (входит в состав 33-го истребительного авиакрыла) разбился сегодня [19 мая] в 21:30 при заходе на посадку на авиабазу Эглин. Летчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь 96-й медицинской группы на авиабазе Эглин для оценки физического состояния и дальнейшего наблюдения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время пилот находится в стабильном состоянии. "На момент инцидента он выполнял запланированный ночной учебный полет", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время ведется расследование случившегося. "В ходе инцидента люди и гражданские объекты не пострадали", - отметили в авиакрыле.

Это уже второй истребитель, потерпевший крушение в районе авиабазы Эглин за последние пять дней. 15 мая на учебном и испытательном полигоне к северо-востоку от базы разбился истребитель F-22, пилот успел катапультироваться, ведется расследование инцидента.