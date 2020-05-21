В Белом доме прогнозируют рост ВВП США в третьем квартале на 21,5%

Экономика США восстановится во втором полугодии, и ВВП США вырастет в третьем квартале на 21,5%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Кадлоу процитировал данные бюджетного управления Конгресса США, согласно которым в третьем квартале ВВП страны увеличится на 21,5%. "Это будет самый большой квартальный рост в истории Америки", - сказал он. "Это большие цифры. Это было бы потрясающе", - отметил участвовавший в беседе американский президент Дональд Трамп.

При этом Кадлоу не указал, что управление прогнозирует падение экономики страны на 37,7% во втором квартале. Оно также ожидает, что уровень безработицы в третьем квартале составит 15,8%.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в 2020 году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.