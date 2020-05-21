Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с Россией развили очень хорошие отношения. Как вы знаете, мы работали вместе над проблемой [уровней добычи] нефти. Я думаю, у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора [по открытому небу], - сказал Трамп в четверг журналистам на лужайке Белого дома перед отлетом в Детройт. - Поскольку они не соблюдали, мы выходим [из договора]. В то же время это очень хороший шанс заключить новую договоренность или вернуть соглашение".

"Если вы посмотрите на соглашения в области контроля над вооружениями, то мы, возможно, придем к договоренности с Россией. Китай может быть включен в соглашение, посмотрим", - сказал он.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.