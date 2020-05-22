Трамп не будет вводить ограничения в случае второй волны пандемии коронавируса

Власти США не будут вводить строгие ограничительные меры в случае, если осенью произойдет вторая волна пандемии нового коронавируса. Президент страны Дональд Трамп рассказал об этом в четверг, отвечая на вопросы журналистов на заводе автомобилестроительной компании Ford в штате Мичиган. Его слова приводит газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Говорят, она [вторая волна заболевания] может произойти с очень большой вероятностью. Это стандарт. И мы собираемся гасить огонь. Мы не собираемся закрывать страну. Мы собираемся гасить огонь", - отметил Трамп, отвечая на вопрос об обеспокоенности по поводу второй волны заболевания.

Он выразил уверенность в способности страны сдерживать будущие вспышки инфекции. "Будь то тлеющие угли или пламя, мы его потушим, но мы не закроем нашу страну", - отметил президент.

На этой неделе все 50 штатов объявили о готовности ослабить ограничительные меры. Некоторым предприятиям разрешили возобновить деятельность для того, чтобы люди смогли вернуться на работу. Решения приняты несмотря на рост числа заболеваний в Аризоне, Северной Каролине, Техасе.