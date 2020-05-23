Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал три зарплаты на разработку лекарств от COVID-19. Об этом,как передает Trend со ссылкой на "РЕН ТВ", сообщает ТАСС.

По его словам, он пожертвовал на создание вакцины $100 тысяч. Деньги были направлены Минздраву и соцслужбам для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса.

Ранее глава государства также пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года на борьбу с коронавирусом.

До этого Трамп заявил, что США помогут другим странам в распространении вакцины от коронавируса.