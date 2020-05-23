Трамп рассказал, почему начал принимать гидроксихлорохин

Президент США Дональд Трамп начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью журналистке Шерил Аткиссон, фрагмент которого был опубликован в пятницу вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я настолько верю в него, что прошел курс [приема гидроксихлорохина] потому, что у двух людей из Белого дома анализы [на коронавирус] дали положительный результат. Я подумал, что, возможно, было бы неплохо пройти курс, - рассказал Трамп, уточнив, что принимал препарат на протяжении двух недель. - Если вы посмотрите, то о гидроксихлорохине потрясающие, восторженные отзывы".

В понедельник глава Белого дома признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму. Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день. Анализы дают отрицательный результат.

8 мая стало известно о том, что коронавирус выявлен у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер - супруги советника американского президента Стивена Миллера. 7 мая телеканал СNN сообщил, что коронавирус был обнаружен у военного из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,9 тыс. человек.