Советник Трампа: США первыми изобретут вакцину от коронавируса

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен высказал уверенность, что США станут первой страной, где разработают вакцину от COVID-19. Об этом он заявил в эфире передачи Meet the Press, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отвечая на вопрос, о возможности Китая стать первой страной, разработавшей вакцину, он ответил, что США “станет лидером” в этой области. Слова советника продублировали в официальном Twitter-аккаунте телепередачи.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США выявлено свыше 1,6 миллиона случаев заболевания коронавирусом и более 97 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 361 тысячи человек.