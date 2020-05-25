Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом

США 25 мая 2020 09:31 (UTC+04:00)
Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату, составляющую от $400 до $450 тысяч в год, на борьбу с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату - от $400 до $450 тысяч в год - обратно правительству. Последний чек [был передан] на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID (болезнь, вызываемую коронавирусом). Это большая честь", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

К своей публикации президент США прикрепил ссылку на сообщение о том, что он перечислил $100 тыс. - всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года - на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,64 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 97,7 тыс. человек.

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