Корабль Crew Dragon прошел проверку перед намеченным на 27 мая запуском к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX прошел проверку перед намеченным на среду запуском к Международной космической станции (МКС). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник в ходе телефонного брифинга руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Лидерс.

Она отметила, что "корабль очень хорошо показал себя в рамках огневых испытаний", которые прошли 22 мая. Кроме того, по словам Лидерс, была проведена репетиция всех этапов предполетной подготовки, намеченных на 27 мая. "Она прошла без сбоев и с опережением графика", - отметила руководитель программы коммерческих полетов. "Сегодня мы успешно провели проверку готовности к запуску", - указала она.

В пятницу директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Crew Dragon готов к полету. По его словам, предполетный обзор всех систем и подсистем завершен, а ракета-носитель уже находится на стартовом столе.

Старт корабля с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.